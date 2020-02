Miguel Albuquerque: Negociações para o próximo quadro financeiro plurianual vão ser “duras e difíceis”

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou na passada quinta-feira que as negociações para o próximo quadro financeiro plurianual vão ser “muito duras e difíceis”, mas que está convicto de que as taxas de cofinanciamento para as regiões ultraperiféricas (RUP) vão manter-se nos 85%, “sobretudo graças à intervenção da Espanha e da Fraça”.

“As propostas que foram apresentadas até agora são inaceitáveis para as RUP, sobretudo no que diz respeito à taxa de cofinanciamento”, vincou Miguel Albuquerque durante a cerimónia de entrega de apoios do Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE) para as empresas da Região, que teve lugar no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos.

O governante realçou que pretende manter estes apoios às empresas, quer até ao fim da execução do quadro financeiro atual, quer no próximo, onde já foram iniciadas as negociações.

“É fundamental que as nossas empresas consigam colocar os seus produtos e os seus serviços no território continental em igualdade de circunstâncias àquelas que desenvolvem as atividades no continente, portanto isso é um reforço orçamental que vamos ter de introduzir e que será fundamental para melhorar a conquista de novos mercados por parte das empresas regionais”, salientou.