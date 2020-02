Miguel Albuquerque salienta investimento de 20 milhões de euros na Proteção Civil

O Presidente do Governo Regional da madeira, Miguel Albuquerque, salientou esta segunda-feira, durante a sua intervenção na comemoração do 38.º aniversário do serviço Regional de Proteção Civil, que o Governo madeirense alocou no mandato que terminou mais de 20 milhões de euros para a Proteção Civil.

“É muito dinheiro, com certeza que é, mas o que custa muito é uma vida humana perdida numa situação de catástrofe”, apontou.

O governante sublinhou que o seu governo compromete-se a reforçar e a concretizar uma maior eficácia e eficiência na Proteção Civil regional, frisando que esta deve ser concebida como uma plataforma de cooperação entre as diversas entidades.

“É importante levar em linha de conta que uma boa Proteção Civil exige milhões e milhões de investimento em equipamentos, exige milhões de euros no acompanhamento das inovações técnicas, exige investimentos colossais na formação do nosso pessoal e essa formação é determinante hoje em dia, face aos desafios que temos pela frente. O que vos posso dizer é que nós temos assumido, e as câmara municipais também, as entidades que gerem a Proteção Civil, essa obrigação. É um imperativo a alocação de recursos”, destacou.

Miguel Albuquerque frisou que a Proteção Civil é hoje cada vez mais transversal à nossa sociedade, sublinhando, neste sentido, o contributo “fundamental” das empresas da Região na construção da faixa corta-fogo no Funchal. “O contributo das empresas na doação de terrenos tem sido importantíssimo”, sublinhou.