Miguel Gouveia alerta para necessidade de cidades se adaptarem a transformações sócio-económicas

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia, aproveitou a abertura do Fórum Económico do Funchal, organizado pelo Jornal Económico/Económico Madeira, para alertar para a necessidade das cidades se adaptarem às transformações sócio-económicas. E realçou as várias transformações que a Madeira sofreu ao longo dos tempos, tendo a sua economia dominada sucessivamente pelo açúcar, pelo vinho e pelo turismo.

“É preciso reconhecer o papel das cidades como figuras de proa no diagnóstico dos contextos sócio-económicos e na procura de soluções de problemas que enfrentam as cidades”, realçou o autarca.

Miguel Gouveia acrescentou que num mundo globalizado esses desafios e soluções entrelaçam-se com os desafios da região, do país, e da União Europeia.

O Funchal foi ainda destacado pelo papel que desempenhou em vários ciclos económicos da Madeira e também pelo papel de alavanca impulsionadora da região.

Na sua intervenção, Miguel Gouveia alertou que, apesar das projeções que apontam para que em 2050 duas em cada três pessoas estejam a viver nas cidades e nos grandes centros urbanos, estas não têm futuro assegurado e podem entrar em colapso.

Entre os motivos podem estar o aumento das desigualdades e a pobreza, acrescentou. Como exemplo, lembrou que a cidade norte-americana de Detroit perdeu dois terços da população desde o pico da industrialização.

Contudo, a crescente concentração de pessoas nos centros urbanos oferece oportunidade de serviços económicos, defendeu o autarca.