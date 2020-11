Mike Pompeo em visita inédita a colunato judeu

O momento não podia ser mais alusivo: em final de mandato e já sem qualquer esperança de renovar o cargo, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo iniciou esta quarta-feira uma visita a Israel onde se inclui uma viagem a uma empresa vinícola israelita instalada num colonato na Cisjordânia. É a primeira vez que um alto dignatário norte-americano visita um colonato, segundo referem os jornais israelitas. O Departamento de Estado dos Estados Unidos recusou confirmar a visita de Pompeo à empresa vinícola instalada na Cisjordânia – mas, segundo os jornais israelitas, não a desmentiu.

É mais um passo no reconhecimento norte-americano da ocupação da Cisjordânia – que a ONU e dezenas de outros países consideram ilegal, uma vez que é feita em terras destinadas à Palestina – e um último fôlego da administração Trump, que teve sempre em Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, um precioso aliado.

A visita de Pompeo toca assim a Cisjordânia, região onde, há poucos dias, uma coluna de mais de 10 diplomatas da União Europeia foi perseguida e expulsa por manifestantes de extrema-direita que contestavam a oposição de Bruxelas à instalação de novos colonatos em solo destinado à Palestina.

Mas a principal função de Mike Pompeo – que apoiou o presidente americano Donald Trump ao recusar a conceder a derrota ao presidente eleito Joe Biden – que acaba de chegar de viagens a França, Turquia e Geórgia, foi assistir a um primeiro encontro de alto nível entre Israel e o Bahrein, país árabe que secundou os Emirados na assinatura de um acordo de normalização diplomática com o Estado judaico.

Já a pensar no futuro, primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tinha, no dia anterior, dado os parabéns a Joe Biden, que conhece o líder israelita há muitos anos, a quem se referiu como “o presidente eleito”.

Pompeo encontrou-se com Netanyahu e com o ministro das Relações Exteriores do Bahrein, Abdellatif al-Zayani, para quem a sua presença em Israel marcou “mais um passo na nossa jornada em direção a um Oriente Médio melhor, mais pacífico, mais seguro e mais próspero”.