“Uma casa arrumada, com o mundo a mudar como está, não é uma casa arrumada permanentemente. Mas agora temos uma casa que nos permite competir com qualquer outro operador e não temos temas que nos condicionem seja no que for”. Assim respondeu o CEO do Millennium bcp, Miguel Maya, na conferência de imprensa após a apresentação dos resultados dos primeiros três meses do ano, quando questionado sobre a subida cerca de 80% dos lucros e a redução da exposição a créditos não improdutivos de 1,9 mil milhões, em termos homólogos.

Em termos consolidados, o BCP registou lucros de quase 154 milhões de euros, os mais altos nos últimos doze anos. Mas foi a atividade doméstica com maior destaque, com os lucros no mercado nacional a mais do que duplicarem para 94,3 milhões. A rentabilidade dos capitais próprios, medida pelo rácio return on equity, fixou-se nos dois dígitos, em 10,6%, o que compara com 6,1%, registado há um ano. No mercado doméstico, as receitas das comissões bancárias cresceram 5,1%, para 104 milhões, que representaram cerca de 73% das receitas consolidadas destas comissões, que cresceram em 2,5%, para 142,6 milhões.

Sobre este ponto, Miguel Maya pronunciou-se sobre as transferências por MB Way passarem a ser cobradas. “O BCP, quando lançou o MB Way , disse, desde o primeiro dia, que tinha um preço, embora não o cobremos”, frisou. “Decidimos avançar com a cobrança de comissões pelas transferências feitas pelo MB Way a partir de 17 de junho. Mas mais de 70% dos nossos clientes vão ficar isentos. E, na nossa nova app que anunciámos [esta quinta-feira], já está incluído o MB Way, sendo que o preçário do MB Way na nossa app é muito inferior”, por comparação com a utilização do MB Way fora da app do banco.

