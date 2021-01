Ministério da Educação garante distribuição de 335 mil computadores no segundo período

Os 335 mil computadores que o Ministério da Educação (ME) anunciou já ter comprado, no âmbito do programa Escola Digital, vão começar a chegar ainda no segundo período, de acordo com o “Público“, esta terça-feira.

Estes equipamentos juntam-se aos 100 mil que foram entregues no primeiro período e serão suficientes para todos os alunos carenciados, a quem foi dada prioridade na distribuição, garante a tutela ao jornal.

Nas últimas semanas foram dadas duas ordens de compra – uma de 260 mil unidades, ainda em dezembro, outra de 75 mil, anunciada há duas semanas –, que ainda aguardam entrega por parte dos fornecedores.

Ao “Público”, o ME garante que a “contratualização” com os fornecedores “prevê que [os computadores] comecem a ser distribuídos no 2.º período lectivo”. Ou seja, até ao final de março. Os alunos deviam ir de férias de Páscoa a 24 de março, mas a data vai ser protelada por uma semana, devido às mudanças no calendário escolar na sequência da suspensão das aulas.