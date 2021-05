O Ministério Público (MP) está a investigar vários atos de gestão da anterior direção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), liderada por Luciana Passo.

Na mira da justiça estão atos de gestão que podem indiciar diversos crimes, entre os quais gestão danosa, que constam da auditoria entregue ao DIAP de Lisboa no final do ano passado pela atual direção do SNPVAC. Em causa estão diversos movimentos e utilização não justificada de cartões de crédito, bem como a aquisição de bens e serviços que não se coadunam com a atividade sindical, como ourivesaria, viagens e refeições.

