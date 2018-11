Ministra adjunta para o Brexit é a quarta demissão no governo de Theresa May

A ministra adjunta para o Brexit, Suella Braverman, é a quarta baixa no ‘gabinete’ de Theresa May, na sequência da aprovação do primeiro rascunho do acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) dentro do governo britânico. “É com profundo pesar e após reflexão que renuncio hoje como ministra adjunta para o Brexit. Obrigado pela oportunidade. Esta não foi uma decisão fácil”, anunciou Braverman na sua conta do Twitter.

It is with deep regret and after reflection that I have had to tender my resignation today as a Brexit Minister. Thank you for the opportunity. I look forward to working to support Brexit from the Backbenches. This has not been an easy decision. pic.twitter.com/C0kply8aLE — Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) November 15, 2018

Braverman foi presidente do European Research Group antes de se juntar ao governo. Quando David Davis, ministro para o Brexit antes de Dominic Raab, e Steve Baker se demitiram do departamento governamental que está a negociar a saída do Reino Unido da UE, houve indicação que Suella Braverman também sairia. Mas naquela ocasião, a governante foi persuadida a ficar – até agora.

A ministra adjunta para o Brexit pediu a demissão na sequência do acordo alcançado ontem (quarta-feira, 14 de novembro) para o Brexit, depois das renúncias da ministra do Trabalho e das Pensões, Esther McVey, de Dominic Raab, o ministro que tutelava as negociações para o Brexit, e da secretário de Estado para a Irlanda do Norte, Shailesh Vara.

A contestação ao acordo anunciado por Theresa May está a tornar-se visível entre os governantes britânicos e, caso a onda de renúncias continue, os deputados londrinos poderão vir a equacionar a apresentação de uma moção de censura à primeira-ministra britânica, de acordo com imprensa britânica.

