Ministra da Cultura encerra congresso internacional sobre lugares pioneiros que se realiza na Madeira

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, vai encerrar o congresso internacional ‘lugares pioneiros’ que se realiza na Madeira entre sexta e domingo.

O congresso começa esta sexta-feira no Fórum Machico, pelas 9h30, e vai abordar temas que vão desde História e Educação, Literatura e Toponímia, Pioneirismos Vários, Ciência e Gentes e Memórias, tendo como convidados . Daniela Marcheschi, crítica italiana multipremiada na área da literatura e antropologia das artes.

No sábado o programa do congresso realiza-se no Funchal, onde vai estar presente a partir das 09h30, o filósofo e sociólogo francês Gilles Lipovetsky, que vai falar sobre ‘Cidades Globais – Cidades Educadoras’.

Neste dia vão ser debatidos temas como: Arte, Literatura, Igualdade e Dignidade Humana, História, Encontros Civilizacionais e Pioneirismos Vários.

O encerramento decorre no sábado, pelas 19h00 e terá a ministra da Cultura.

No domingo está prevista uma visita guiada de formação para todos os participantes, sob o tema ‘Das Pequenas às Grandes Casas do Funchal’, pelas 09h30, com ponto de encontro em frente à Sé do Funchal.

A participação no congresso tem um custo de 5 euros e é gratuita para todos os estudantes.

As inscrições podem ser feitas através de lugarespioneiros19@gmail.com e do facebook oficial ‘Congresso Internacional Lugares Pioneiros’.