Ministra da Saúde: Decisão de enviar dois milhões de alunos para casa tem de ser avaliada “com muito cuidado”

A decisão de encerrar escolas devido ao surto de coronavírus tem de ser avaliada com “muito cuidado”, disse hoje a ministra da Saúde.

“Sobre as escolas, estou também a avaliar essa possibilidade. De encerramento… da realização antecipada de férias. Temos de avaliar com muito cuidado”, destacou Marta Temido esta quarta-feira, 11 de março.

“Houve outros países que tomaram medidas semelhantes. Essa é uma decisão que vale a pena salvaguardar para logo. Neste momento evitarei especular sobre cenários”, afirmou a ministra durante um audição no Parlamento.

“Vamos ponderar aturadamente o que pode significar. A Grécia tomou essa medida, num contexto semelhante com o nosso, começou por encerrar algumas escolas e teve depois essa opção”, apontou a governante.

A decisão de alterar o calendário escolar vai ter impactos ao nível de contratos de fornecimento de alimentação, sublinhou Marta Temido hoje no Parlamento. A ministra também apontou que muitos alunos tomam a sua única refeição diária na escola, pelo que o encerramento de escolas por algum tempo, ou fora do calendário letivo previsto, vai ter implicações para os alunos com maiores carências sociais.

Peritos em saúde pública reúnem hoje. Governo decide futuro de dois milhões de alunos

Esta tarde a partir das 15h30 vai ter lugar uma reunião do Conselho Nacional de Saúde (CNS) na Direção-Geral de Saúde (DGS), em Lisboa. O parecer do CNS sobre o coronavírus vai ser anunciada na conferência de imprensa diária da DGS às 18h30.

O Governo decide hoje se dois milhões de alunos vão continuar a ir às aulas ou se ficam em casa, num momento em que o surto de coronavírus já contagiou 41 pessoas em Portugal.

O Executivo de António Costa vai decidir se as escolas continuam abertas, ou se vão encerrar, e durante quanto tempo, depois de ouvido o Conselho Nacional de Saúde, órgão que é presidido por José Henrique Barros, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) e ex-coordenador nacional para a Infeção VIH/Sida.

O CNS conta com um total de 30 membros e é um órgão consultivo do Governo, mas independente, que emite pareceres sobre a área da saúde (ver composição abaixo).

Na terça-feira, o primeiro-ministro garantiu que o Governo está preparado para encerrar escolas se o Conselho de Saúde Pública emitir um parecer a recomendar o encerramento devido ao surto de coronavírus.

“Se for do entendimento [do Conselho Nacional de Saúde] que se deve generalizar o encerramento das escolas, imediatamente tomaremos essa decisão”, disse António Costa à saída de uma reunião de emergência do Governo, que teve lugar no Palácio de São Bento em Lisboa.

Mas se o CNS decidir “não adotar uma medida generalizada, é isso que iremos fazer”, garantiu o primeiro-ministro.

A Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE) propôs ao Ministério da Educação que as férias da Páscoa sejam antecipadas em 15 dias, avançou o jornal Público na terça-feira. Desta forma, as escolas encerrariam já na próxima sexta-feira, 13 de março.

Várias universidades portuguesas como a de Lisboa, Minho e Coimbra anunciaram a suspensão das suas aulas presenciais. Na terça-feira teve lugar uma reunião do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) que rejeitou o encerramento generalizado das instituições sem que hajam razões de saúde pública para tal. No entanto, o organismo que reúne as universidades portuguesas diz que vai aguardar a decisão que saia da reunião entre o Governo e o Conselho Nacional de Saúde Pública.