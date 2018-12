Ministro da Agricultura discute reforma da PAC em Bruxelas

Luís Capoulas Santos, ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, participa hoje, dia 17 de dezembro, na reunião do Conselho de Ministros da Agricultura da União Europeia, que irá decorrer em Bruxelas.

Segundo um comunicado do Ministério da Agricultura, a agenda do encontro será dominada pelo debate em torno da Reforma da Política Agrícola Comum (PAC), um dos assuntos mais ‘quentes’ no seio da União Europeia nos dias que correm.

O secretário de Estado da Agricultura e da Alimentação, Luís Medeiros Vieira, participa na reunião.