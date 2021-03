Ministro da Educação defende que “escolas continuam a assegurar procedimentos que as tornam lugares seguros”

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, afirmou esta segunda-feira, 15 de março, que as “escolas continuam a assegurar um conjunto de procedimentos que as tornam lugares seguros”. O governante com a pasta da Educação visitou hoje uma escola em Paços de Ferreira, no dia em que os estabelecimentos escolares reabriram as portas para receber os alunos.

Tiago Brandão Rodrigues assumiu que as escolas continuam os procedimentos que interromperam há sete semanas: higienização das mãos, desinfeção dos espaços de educação, uso de máscaras por parte dos profissionais e de alguns alunos e a identificação dos espaços de circulação com os respetivos circuitos de entrada e saída.

O ministro voltou a referir que desde o passado dia 20 de janeiro foram realizados 65 mil testes a pessoal docente, não docente e a alunos do ensino secundário, sendo este um valor que vai aumentar. O novo processo de testagem inicia-se amanhã para os trabalhadores docentes e não docentes, com o governante a assumir que “a segunda fase é muito mais exigente” que a primeira.

Segundo Tiago Brandão Rodrigues, o primeiro “varrimento” de testes acontece agora aos docentes e não docentes que entram nas escolas, e depois o processo será alargado aos alunos do secundário. A periocidade da testagem será organizada pela Direção-Geral da Saúde, e também os municípios com a maior incidência, agora fixada nos 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, serão testados com maior frequência.

O processo de testagem vai permitir identificar possíveis surtos e indivíduos assintomáticos, quebrando cadeias de transmissão o quanto antes.

Em declarações à rádio “Antena 1”, o ministro admitiu que o processo de vacinação do pessoal docente e não docente se inicia no próximo fim de semana, estendendo-se até ao fim de abril. Ainda assim, o governante com a pasta da Educação adiantou que apesar do seu Ministério estar a coadjuvar o processo de vacinação, a responsabilidade é da task force.