Pedro Nuno Santos apresenta queixa contra Alfredo Casimiro por divulgar conversa privada

Pedro Nuno Santos apresentou uma queixa-crime no Ministério Público contra Alfredo Casimiro por divulgação de uma conversa privada entre os dois, disse o gabinete do ministro das Infraestruturas ao Jornal Económico.

Este é mais um episódio de tensão entre o Governo e o acionista privado da Groundforce, que detém 50,1% da empresa de gestão de bagagem nos aeroportos nacionais. Os restantes 49,9% são detidos pelo grupo TAP.

A gravação tem a duração de 2 minutos e 24 segundos e andou a ser partilhada na plataforma de mensagens Whatsapp esta quarta-feira. A conversa teve lugar na quarta-feira passada, um dia antes da reunião com os trabalhadores da empresa.

Ao Jornal Económico, fonte oficial do gabinete do ministro destaca que é claro que a gravação foi feita a partir do gabinete do empresário, sendo possível ouvir a voz do empresário com mais clareza. Já as declarações do ministro são ouvidas através de videoconferência.

Recorde-se ainda que esta quarta-feira a administração do Grupo TAP exigiu explicações formais ao seu sócio na Groundforce, a sociedade Pasogal, controlada por Alfredo Casimiro e detentora da 50,1% da SPdH – Serviços Portugueses de Handling, sobre a situação insólita que envolve o processo de negociação em curso para uma solução que viabilize a Groundforce – a marca criada em 2005 pela Globalia, o anterior acionista privado da SPdH, tal como noticiou o JE.