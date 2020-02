Minor muda gestão do Hotel Tivoli Avenida da Liberdade

João Prista von Bonhorst é o novo Hotel Manager do Tivoli Avenida Liberdade, anunciou o Grupo Minor em comunicado.

Como Hotel Manager, João Prista von Bonhorst vem assumir a Direção das operações do Tivoli Avenida da Liberdade “com o foco de consolidar e continuar o reposicionamento que o Tivoli passou durante os últimos dois anos”, refere o grupo em comunicado. João Prista von Bonhorst estava até ao momento na direção do Bairro Alto Hotel. O novo cargo de Hotel Manager do Tivoli Avenida Liberdade marca o seu regresso, uma vez que já tinha exercido funções no grupo Tivoli Hotels & Resorts entre 2007 e 2014.

A Minor Hotels revela também que Miguel Garcia, Diretor-Geral do Hotel Tivoli Avenida Liberdade, foi promovido a Diretor Regional de Operações da Minor Hotels para os Urban Hotels Portugal (o segmento de hotéis cidade).

Miguel Garcia é Diretor-geral do Tivoli Avenida Liberdade desde 2018. Com esta promoção, irá agora acumular a direção geral com as novas funções de Diretor Regional de Operações dos Urban Hotels, “com o objetivo de reforçar o posicionamento dos hotéis cidade, de que se destaca o reposicionamento do Tivoli Avenida Liberdade, o histórico hotel da cidade de Lisboa que pertence à Leading Hotels of the World”, diz o comunicado.