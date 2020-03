Minuto Verde: Saiba como aproveitar têxteis velhos para a limpeza da casa

No dia em que se efetuaram buscas nos maiores clubes nacionais, no âmbito da Operação ‘Fora de Jogo que visa escrutinar contratos celebrados com jogadores e os pagamentos de comissões a agentes desportivos, bem como contratos de direito de imagem, recorde o debate no programa ‘Jogo Económico’ emitido a 14 de fevereiro deste ano.