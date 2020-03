Minuto Verde: Isto é o que não pode depositar no ecoponto azul

Marco Silva apresenta o programa “Pensamento Crítico” da plataforma JE TV, que conta com as participações do professor universitário Nuno Garoupa, da economista Filomena Oliveira e de Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Estado da Justiça, Mário Centeno como governador do Banco de Portugal e a gestão do surto de coronavírus são alguns dos temas em debate.