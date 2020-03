Missas estão suspensas. Bispos aconselham “possíveis ofertas celebrativas” na TV, rádio e internet

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) decidiu a suspensão da celebração de missas “até ser superada a atual situação de emergência”.

“A Conferência Episcopal Portuguesa determina que os sacerdotes suspendem a celebração comunitária da Santa Missa até ser superada a atual situação de emergência”, anuncia a CEP em comunicado, divulgado esta sexta-feira.

Os bispos determinaram a suspensão “em consonância com as indicações do Governo e das autoridades de saúde”.

A CEP explica que outros sacramentos e atos de culto, assim como as catequeses e reuniões também deverão ser suspensas.

“Estas medidas devem ser complementadas com as possíveis ofertas celebrativas na televisão, rádio e internet”, informa.

A 3 de março, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) já tinha apelado a mudanças na celebração de missas católicas em Portugal para “evitar situações de risco” devido ao surgimento de casos de coronavírus em Portugal.

“Perante a situação que estamos a viver em todo o mundo, motivada pelo coronavírus Covid-19, apelamos à serenidade e ao incremento da prevenção nos cuidados de higiene. Nesse sentido, convidamos a seguir estritamente as indicações e normas da Direção Geral de Saúde”, segundo um comunicado divulgado pela CEP.

“Como em situações semelhantes e em sintonia com outras conferências episcopais e dioceses, e para evitar situações de risco, recomendamos algumas medidas de prudência nas celebrações e espaços litúrgicos, como, por exemplo, a comunhão na mão, a comunhão por intinção dos sacerdotes concelebrantes [molhar a hóstia no vinho], a omissão do gesto da paz e o não uso da água nas pias de água benta”, defendem os bispos no comunicado.