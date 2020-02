Mitos sobre o consumo

A DECO pretende continuar a desfazer alguns dos mitos de consumo que correm na nossa sociedade. Hoje debatemos o consumo com o aquecimento da casa.

Não compensa desligar a caldeira à noite para voltar a aquecer a casa de manhã

O arranque necessita, de facto, de alguma energia, mas de forma alguma este gasto anula a poupança noturna. Apenas com a redução da temperatura de 20ºC para 16ºC entre as 22h00 e as 6h00, poupa cerca de 13% de energia. Se, além disso, limitar o período de aquecimento das 10h00 às 18h00, a economia sobe para 24 por cento.

Dica de poupança Regule o termóstato para 20ºC no inverno. Cada grau adicional reflete-se na fatura. Pondere a compra de um termóstato portátil e programe a caldeira para aquecer apenas as divisões com pessoas.

Regular o ar condicionado para o máximo aquece a sala mais depressa

Quando uma divisão está a 15ºC no inverno ou a 30ºC no verão, o aparelho funciona quase na potência máxima, para reduzir ou aumentar a temperatura máxima e atingir o conforto. Não é por marcar no comando a temperatura de 19ºC que o aparelho vai responder mais rapidamente, pois já está a trabalhar na capacidade máxima.

Dica de poupança No Inverno aproveite os períodos mais quentinhos para abrir os estores e persianas e deixar entrar algum sol de inverno e aquecer um pouco a casa. No Verão, use o período da noite, quando o ar exterior está mais fresco, para arrefecer a casa sem gastos.

Os painéis solares permitem a independência face à rede de energia Os painéis solares térmicos não satisfazem as necessidades totais de energia. Um kit solar de 4 m², recomendado para uma família de 4 elementos, cobre até 70% das necessidades em cidades soalheiras, como Faro ou Lisboa. Os restantes 30% têm de ser obtidos a partir de uma fonte de energia convencional, como a eletricidade (no geral, com uma resistência no tanque) ou o gás (com a ligação a um esquentador ou caldeira). Um sistema com maior capacidade de captação ou armazenamento fica bastante mais caro e não é aproveitado durante o verão.

Dica de poupança Se tiver painéis solares térmicos com o depósito instalado na horizontal, instale um temporizador para impedir que a resistência fique ligada durante muito tempo. Os tanques horizontais dão primazia à resistência elétrica e não ao calor proveniente dos painéis, pelo que é necessário regular o seu funcionamento.

Procure-nos em: DECO MADEIRA na Loja do Munícipe do Caniço, Edifício Jardins do Caniço loja 25, Rua Doutor Francisco Peres; 9125 – 014 Caniço; deco.madeira@deco.pt; ou contacte-nos para o número: 968 800 489.