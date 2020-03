Mitos sobre o consumo: higiene pessoal

A DECO tem informado sobre alguns mitos de consumo e pretendemos hoje desmitificar o consumo de produtos de higiene e de beleza.

Antitranspirantes causadores de problemas graves de saúde

Quase todos nós já recebemos uma mensagem de correio eletrónico com a informação de que os desodorizantes e antitranspirantes são produtos causadores de doenças, nomeadamente de cancro da mama. Contudo, e após investigação científica apurou-se que se tratava apenas de um rumor típico de saúde na net.

Na verdade, o corpo humano tem apenas algumas áreas por onde pode eliminar as toxinas: atrás dos joelhos, atrás das orelhas, a área das virilhas e as axilas. As toxinas são eliminadas com a transpiração. Os antitranspirantes, como seu nome diz, evitam a transpiração; portanto, inibem o corpo de eliminar as toxinas através das axilas. Mas este facto não é argumento válido que permita afirmar que os desodorizantes ou antitranspirantes provoquem cancro da mama. Portanto, estamos perante um conjunto de informação pseudocientífica polvilhada de incorreções e informações absurdas.

Dica saudável e de poupança: Lave-se com frequência e use um desodorizante para eliminar o suor e evitar a proliferação de bactérias. Após o banho, seque bem as axilas. O pó de talco ajuda a remover a humidade e é bastante económico. Aposte nos produtos de marca branca, são sempre uma escolha acertada.

Produtos de higiene cancerígenos

Circula outra mensagem na internet com um alerta para os perigos do Lauril Sulfato de Sódio (LSS), um ingrediente utilizado em numerosos produtos de higiene pessoal, como champô, amaciador, pasta dentífrica, entre outros. Segundo o “autor” da mensagem, esta substância seria um autêntico “vírus do cancro”. Novamente se procedeu à investigação científica desta informação e concluiu-se que este era outro rumor de saúde na net.

O LSS não passa de um agente para fazer espuma, que visa sobretudo eliminar os excessos de gordura, tanto da pele como do cabelo. Grandes concentrações e um contacto prolongado com esta substância pode, na realidade, provocar irritações na pele e nos olhos, pelo que alguns dermatologistas aconselham produtos com outras composições. Mas daí a dizer que o LSS é cancerígeno… Não existe, na verdade, nenhum estudo científico fiável que tenha concluído que é uma substância cancerígena.

Dica de poupança Compare sempre o tamanho da embalagem destes produtos de higiene com o seu preço. Tenha cuidados com as promoções “pague 2 leve 1” e também nesta área não receie os produtos de marca própria.

