Mobile World Congress cancelado devido ao coronavírus

A organização do Mobile World Congress (MWC) decidiu suspender a feira tecnológica que estava prevista acontecer em Barcelona, entre 24 e 27 de fevereiro, na sequência da desistência de participação no certame por parte de várias empresas, anunciou o jornal espanhol ‘La Razón’.

Os responsáveis pelo evento só se iriam reunir na próxima sexta-feira, 14 de fevereiro, para uma tomada de decisão mas os cancelamentos consecutivos por parte das empresas que deveriam marcar presença precipitaram o anúncio. Entre as últimas renúncias de participação no evento, devido ao medo da propagação do coronavírus, estavam a Deutsche Telekom, a Vodafone e a British Telecom, três grandes operadoras europeias.

Também a Nokia e a japonesa Rakuten tinham cancelado a participação no evento. Fontes próximas das grandes operadoras de telecomunicações revelaram à ‘Reuters’ que iam cancelar a sua presença no evento, mas a própria organização decidiu antecipar-se. Até à data, a Orange era a única que tinha mantido a sua presença como confirmada.

Segundo o site tecnológico TechCrunch, perto de 45 empresas mundiais já tinham confirmado que não iriam a Barcelona, lista à qual se juntou esta semana a Amazon, Sony e Facebook. Também a Intel, Cisco, Vivo, AT&T, Sprint, McAfee, Facebook, Ericsson, LG, Umidigi, Nvidia, NTT Docomo e Gigaset tinham cancelado a sua presença.

Quando a Nokia cancelou a sua presença no evento, explicou que tinha analisado “cuidadosamente” a situação, não sendo prudente comparecer ao evento tecnológico realizado na cidade espanhola desde 2006. “Embora a saúde e a segurança de nossos funcionários sejam nossa prioridade absoluta, também reconhecemos que temos uma responsabilidade para com a indústria e nossos clientes. Em vista disso, dedicamos o tempo necessário para avaliar uma situação em rápida evolução, interagir com a GSMA e outras partes interessadas, consultar regularmente especialistas e autoridades externas e planear os riscos com base em uma ampla variedade de cenários”, explicou a empresa.

Em condições normais, o MWC acolhe mais de 2.500 empresas, reunindo um total de cem mil participantes. O impacto económico para a cidade de Barcelona é avaliado na ordem dos 492 milhões de euros. A GSMA emprega, habitualmente, mais de 42 mil pessoas durante os dias do evento.