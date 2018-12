Moção de censura a May chumbada

A moção de censura interna à liderança de Theresa May no Partido Conservador foi chumbada com 200 votos de apoio e 117 contra. Assim, a primeira-ministra britânica continuará ao comando dos Tories e do executivo do Reino Unido. A votação realizou-se no final desta tarde, entre as 18:00 e as 20:00, e os resultados foram apresentados às 21:00.

Enquanto decorria a apresentação dos votos secretos – cuja contagem esteve a cargo de Graham Brady, presidente da designada comissão 1922 do Partido Conservador -, a primeira-ministra do Reino Unido terá dito que tenciona deixar o cargo antes das eleições legislativas de 2022, segundo o deputado Alec Shelbrooke, do Partido Conservador e confirmada por outros parlamentares.

“O resultado da votação desta noite é que o partido com assento parlamentar tem confiança”, disse Graham Brady. Seguiram-se aplausos e uma (rápida) reação do líder do Partido Trabalhista, que divulgou um comunicado onde refere que a votação “não causa diferença nenhuma na vida do povo” britânico.

“Vou contestar esse voto com tudo o que tenho (…). Uma mudança na liderança [do Partido Conservador, no governo] agora vai pôr o futuro do nosso país em risco e criar incerteza quando menos precisamos”, disse Theresa May esta manhã, à porta de Downing Street. Nessa declaração ao país, a líder do governo britânico explicou ainda que o voto de confiança é benéfico apenas para Jeremy Corbyn e que um suposto novo dirigente conservador não teria tempo de renegociar o acordo de divórcio, muito menos entraria em funções até dia 21 de janeiro (data legal para a saída).

A contagem da moção de desconfiança aconteceu depois de a governante ter adiado a votação do acordo para o ‘Brexit’ – que recebeu luz verde do Conselho Europeu – no parlamento britânico. Para ‘aguentar o barco’, Theresa May precisava do voto em sua defesa de, pelo menos, 158 deputados.

A saída do Reino Unido da União Europeia está agendada para o próximo dia 29 de março de 2019.

Labour’s policies would be devastating to businesses and working families across our country. By contrast, under this Government wages are growing, unemployment is falling and we are delivering a Brexit deal that is good for our economy.#PMQs pic.twitter.com/YkvbGgHC6B — Theresa May (@theresa_may) December 12, 2018

Notícia atualizada às 21h14