Moderna arranca com ensaios clínicos da vacina em crianças com menos de 12 anos

A farmacêutica norte-americana anunciou, esta terça-feira, já arrancou com os ensaios clínicos da vacina contra a Covid-19 em crianças entre os seis meses e os 12 anos de idade.

De acordo com a nota divulgada, os ensaios intitulados de “KidCOVE” vão envolver 6,750 crianças dos Estados Unidos e Canada e vai ser dividido em duas partes: na primeira, serão testados diferentes doses da vacina da Moderna. Serão inoculadas duas doses da vacina em crianças entre seis meses e um ano com um intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda toma, sendo que cada dose terá 50 ou 100 microgramas do fármaco.

Os resultados da primeira parte dos testes vão determinar a dose que será usada na segunda parte, envolvendo crianças que receberão um placebo. A farmacêutica informa que as crianças serão acompanhadas durante 12 meses após a segunda injeção. Os testes servirão para determinar se as crianças adoeçam caso entrem em contacto direto com o vírus da Covid-19 (SARS-CoV-2).

Embora o processo de vacinação desta faixa etária não seja tão prioritário em relação aos idosos e aos adultos, é, no entanto, essencial para garantir, em particular, a abertura segura de escolas e creches.

“Temos o prazer de começar este estudo de Fase 2/3 do mRNA-1273 em crianças saudáveis nos EUA e no Canadá”, anunciou o CEO da Moderna, Stéphane Bancel, em comunicado. “Este estudo pediátrico vai nos ajudar a avaliar a potencial segurança e eficácia da nossa vacina contra a COVID-19 nesta importante população jovem”, acrescentou.

Para já, a vacina da Moderna é a única a ser testada em crianças, embora a Pfizer/BioNTech estejam a preparar para arrancar também com os ensaios clínicos. Por sua vez, a Johnson & Johnson – através da sua farmacêutica Janssen – anunciou que tem planos de começar a avaliar a eficácia da vacina em adolescentes entre os 12 e os 18 anos.