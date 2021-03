As eleições autárquicas deste ano são vistas como “vitais” para o PSD, e o processo de apresentação de candidaturas deverá estar “concluído” até ao final de março. Até agora foram anunciados 101 candidatos (24 nomes novos e 77 reconduções de autarcas em exercício). Na lista de novos candidatos surge o antigo comissário europeu Carlos Moedas, que vai concorrer pela coligação PSD/CDS à Câmara de Lisboa. Mas continuam ainda por saber quais os ‘trunfos’ que o PSD tem para conquistar algumas das maiores câmaras do país, como Porto, Sintra, Gaia e Coimbra.

É um mistério que deverá ser desvendado até ao final do mês. O secretário-geral e coordenador autárquico nacional do PSD, José Silvano, referiu que o processo de escolha dos 308 candidatos autárquicos está a ser feito com tranquilidade e “sem dar nas vistas”, e “quase todos os processos” estão “consensualizados”. Há apenas algumas “divergências de fundo” entre as estruturas e a homologação por parte da direção do PSD, que tem “a última palavra” em todas as decisões. José Silvano garantiu, no entanto, que essas divergências entre as estruturas do PSD não serão “mais de uma dezena”.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor