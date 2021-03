Mónica Ferro abre ciclo de entrevistas a mulheres inspiradoras 4 Women 2 All

A ex-deputada Mónica Ferro, que dirige o escritório de Genebra do Fundo das Nações Unidas para a População, vai ser a primeira convidada do ciclo de entrevistas a mulheres inspiradoras 4 Women 2 All, promovido pela Business as Nature e realizado por Zoom em link aberto a partir das 18h00 desta segunda-feira. E que tem enquanto media partner o Jornal Económico, que irá gravar o evento e disponibilizá-lo no site e nas redes sociais a partir das 23h00.

Destinada a comemorar o Dia Internacional da Mulher, que é celebrado a 8 de março, a primeira edição do ciclo de entrevistas da Business as Nature com apoio do Jornal Económico está integrada na atuação do Grupo Iniciativa Sustentável – Empreendedorismo Feminino e Igualdade de Género. As sessões de abertura e de encerramento ficarão a cargo da presidente da Business as Nature, Susana Viseu.

Além da entrevista a Mónica Ferro, que prestará testemunho acerca do tema da igualdade de género, haverá debate dedicados aos temas “será a igualdade de género atingida algum dia, ou é apenas um sonho” e “o que fazer para que, de alguma forma, se diminuam as desigualdades existentes”.