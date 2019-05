Montepio confirma negociações para fusão do Finibanco Angola com o BNI

O Banco Montepio acaba de enviar um comunicado ao mercado na sequência na notícia do Jornal Económico que avança as negociações com Mário Palhares acionista do BNI Europa e da Arise, para uma venda do Finibanco Angola.

“A Caixa Económica Montepio Geral (Banco Montepio) informa que a sua participada Montepio

Holding, SGPS, iniciou negociações com acionistas do Banco de Negócios Internacional (Angola) com vista a uma fusão entre o Finibanco Angola e o Banco de Negócios Internacional”, anuncia o banco liderado por Carlos Tavares e Dulce Mota.

A intenção das partes “é tentar atrair a participação de parceiros estratégicos internacionais para esta operação, contribuindo assim para a consolidação, reforço e abertura do sistema bancário e financeiro angolano”.

As autoridades regulatórias angolanas e portuguesas foram informadas deste processo negocial, tal como avançou o JE.

“O desenvolvimento e a conclusão das negociações estão dependentes da tramitação necessária junto dos acionistas e das autoridades angolanas, e, ainda, dos resultados do programa de avaliação de qualidade de ativos do sistema bancário angolano que decorre atualmente em Angola”, diz o Banco.

No caso de conclusão bem sucedida deste processo, o Grupo Banco Montepio cumprirá o

objetivo estratégico já anunciado de não consolidação da sua participação no Finibanco

Angola, diz a instituição.

O Jornal Económico notícia hoje que o Montepio estaria a negociar com Mário Palhares para uma venda que poderia ser inicialmente feita à Arise onde, segundo aos nossas fontes, o presidente do BNI é acionista, tal como é acionista do BNI e do Finibanco Angola.

A notícia avança que poderá estar em causa uma fusão com o BNI.

O envolvimento da Arise não se confirma no comunicado, mas sim as negociações com o BNI para uma fusão.

A venda do Finibanco Angola deverá ficar acordada até julho, segundo as nossas fontes. Esta operação vai reforçar o rácio de capital do banco português.