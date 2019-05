O Banco Montepio tem o compromisso de fazer a desconsolidação do Finibanco Angola ao longo deste ano, e por isso está já em negociações com uma entidade angolana com vista a uma venda ou fusão, soube o Jornal Económico.

Segundo fontes familiarizadas com o assunto, a negociação em curso passa por uma venda à sociedade financeira Arise. Mas esse pode ser apenas um passo prévio à operação seguinte, que seria uma fusão do Finibanco Angola com o BNI Angola.

As conversas têm envolvido Mário Palhares, o presidente do conselho de administração do BNI, revelam fontes próximas do mercado financeiro angolano.

Mário Palhares é acionista de ambas as instituições. Isto, depois de em 2015 ter adquirido cerca de 30% do Finibanco Angola por 22 milhões de euros. O Banco Montepio tem 81,57% do Finibanco Angola. Confrontado, o banco português não comenta.

A operação ainda está numa fase inicial e por isso estão em aberto várias possibilidades, sendo que, fontes próximas do processo disseram ao JE que a operação pode ou não incluir novos parceiros.

As negociações são já do conhecimento das autoridades angolanas, revelam as mesmas fontes.

A operação está no entanto ensombrada pelo Programa de Avaliação da Qualidade de Ativos que será levado a cabo até julho e agosto pelo FMI. Trata-se de um trabalhado de avaliação a todo sistema financeiro angolano e que pode interferir no negócio, nomeadamente em termos de avaliação das instituições.

