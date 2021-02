Montepio. Negociação do Acordo Coletivo de Trabalho resulta em aumentos de 0,3%

Os sindicatos ligados aos trabalhadores do sector da banca anunciaram ter chegado a um acordo para uma atualização salarial no Grupo Montepio para o ano de 2020, com o pagamento de retroativos, que será de 0,3%. A informação foi divulgada esta segunda-feira e reporta-se ao Acordo Coletivo de Trabalho vigente no grupo.

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), o Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN) e o Sindicato Independente da Banca (SIB) anunciaram que haverá lugar a uma atualização das tabelas salariais, pensões e cláusulas de expressão pecuniária para o ano de 2020. Este entendimento, explica a comunicação à imprensa, significa que os trabalhadores, reformados e pensionistas do grupo vejam refletido este aumento no processamento de março.

Associado a este aumento haverá igualmente um acréscimo de 0,73% ao subsídio de refeição pago, que passará a 9,72 euros por dia. Já o apoio à natalidade aumentará 5,82% para os 800 euros por filho.

As estruturas sindicais envolvidas referem ainda que, terminada a atual negociação referente a 2020, será agora iniciado o processo para o Acordo Coletivo de 2021.