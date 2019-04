Moody’s alerta para fraca performance fiscal da Madeira mas elogia redução de dívida comercial

A Moody’s alertou para a fraca performance fiscal e para os elevados índices da dívida da Madeira, mas elogiou os esforços de consolidação fiscal que acabaram por se traduzir num reduzido défice a que acresce ainda a redução dos stocks de dívida comercial.

A análise da Moody’s salienta ainda que o rating da Madeira tem sido suportado pela disponibilidade do governo em apoiar a região de modo a evitar que esta “entre em incumprimento” nas suas obrigações de dívida, como demonstram “os empréstimos do tesouro de Portugal para suportar a região durante a crise financeira bem como as garantias explícitas dadas pelo governo central nos anos recentes”.

A Moody’s realizou uma revisão periódica dos ratings da Madeira.