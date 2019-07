Moody’s sobe avaliação individual da solidez financeira do BPI para “investment grade”

A agência de rating Moody’s reviu em alta a avaliação individual da solidez financeira (“Baseline Credit Assessment-BCA”) do BPI em um nível, de ba1 para baa3, alcançando assim o banco detido pelo CaixaBank a classificação de grau de investimento (“investment grade”).

“Depois desta revisão em alta, o BPI continua a ter a melhor avaliação individual BCA do sistema financeiro em Portugal, agora com classificação de grau de investimento”, refere o banco liderado por Pablo Forero.

O BCA avalia a solidez financeira intrínseca do Banco, na ausência de qualquer apoio externo extraordinário. Na sua nota, a Moody’s justifica a avaliação positiva do BPI com o reforço dos níveis de capital, o baixo nível de ativos problemáticos, significativamente inferiores à média do setor em Portugal, e a melhoria dos níveis de rentabilidade na atividade doméstica do Banco, refere a instituição.

A agência de rating reafirmou as restantes notações de rating atribuídas ao Banco BPI, nomeadamente o rating Baa1 dos depósitos de longo prazo do Banco, com perspetiva de evolução (Outlook) Estável.