Morais Leitão assessora CIN na compra da italiana Boero

A empresa portuguesa CIN contou com a assessoria jurídica das sociedades Morais Leitão (ML) e BonelliErede na aquisição à família Boero de uma participação maioritária no grupo Boero, operador no mercado de tintas para construção, iates e navios.

A equipa da ML envolvida nesta operação – cujos valores não foram revelados – foi liderada pelo sócio Bernardo Lobo Xavier, do departamento de Corporate M&A, e pelo advogado sénior Fábio Castro Russo, da mesma equipa.

“É com um misto de entusiasmo e orgulho que participamos em transações cross border ao lado de empresas portuguesas com quem mantemos as melhores relações e que nos desafiam no seu crescimento internacional”, referiu Bernardo Lobo Xavier.

O negócio foi tornado público esta segunda-feira e pretende desenvolver uma nova dinâmica de negócio de tintas e vernizes para gerar maior crescimento e consolidação da sua presença europeia.

O escritório BonelliErede assessorou os aspetos de direito italiano da operação, com uma equipa liderada por Stefano Micheli, sócio de Corporate M&A e o associado Fabio Saguato. Já a família Boero, que continua a ser acionista da empresa, contou com o apoio jurídico da LCA Studio Legale.

Fundada em 1831, a Boero fechou o exercício de 2020 com um volume de negócios de 90 milhões de euros, enquanto a CIN atingiu os 234 milhões de euros, pelo que a aliança destas empresas centenárias supera os 320 milhões de euros em valor e permite a cotação entre as 40 maiores empresas mundiais neste segmento de atividade.