Moratórias caem em agosto para 36,3 mil milhões, dos quais 21,5 mil milhões de empresas

O Banco de Portugal publicou hoje os dados de agosto das moratórias de crédito, que na sua larga maioria acabam hoje, dia 30 de setembro.

No final de agosto de 2021, o montante global de empréstimos abrangidos por moratórias era de 36,3 mil milhões de euros, menos 0,5 mil milhões do que em julho. Esta variação reflete as reduções de 0,3 mil milhões de euros nos empréstimos concedidos a sociedades não financeiras e de 0,1 mil milhões de euros nos empréstimos aos particulares.

Os empréstimos das sociedades não financeiras (empresas) em moratória totalizavam 21,5 mil milhões de euros no final de agosto. A redução foi transversal a todos os setores de atividade, destacando-se o decréscimo de 0,1 mil milhões de euros nas indústrias transformadoras.

O BdP avança que, nos setores mais vulneráveis, “tais como definidos no Decreto-Lei n.º 22-C/2021, de 22 de março de 2021, existiam, em agosto, 23,5 mil empresas abrangidas por moratórias. O montante de empréstimos com pagamento suspenso foi de 8,3 mil milhões de euros, diminuição de 0,1 mil milhões de euros face a julho”.

No final de agosto, o montante de empréstimos de particulares abrangido por moratórias era de 14,1 mil milhões de euros, dos quais 12,8 mil milhões de euros correspondiam a empréstimos à habitação.