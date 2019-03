Morreu dono da Casa Santo António

O gerente da Casa Santo António, António Caires, faleceu esta terça-feira avança a imprensa regional, algo que já foi confirmado pela empresa através da sua página.

A Casa Santo António é uma das empresas que mais se destaca na madeira na área da venda de produtos ligados à construção civil.

A empresa já expressou o seu pesar pela morte de António Caires.

A Casa Santo António tem várias instalações localizadas no Funchal e de acordo com a sua página empresa sensivelmente 150 pessoas, e tem à venda produtos que vão desde as ferragens, tintas, cimentos, plásticos, ferramentas, cozinhas, madeiras, redes, sanitários.