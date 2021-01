Morreu o icónico apresentador Larry King

Morreu o lendário apresentador televisivo e radialista Larry King, aos 87 anos. A notícia foi avançada pela CNN, a cadeia onde a icónica personalidade apresentou durante 25 anos o “Larry King Live”, programa que contou com personalidades dos mais variados quadrantes da sociedade norte-americana.

O óbito foi confirmado pelo filho do jornalista, que nasceu em Brooklyn, Nova Iorque, em 1933. Larry King faleceu em Los Angeles, onde se encontrava internado no Centro Médico Cedars-Sinai por complicações relacionadas com a Covid-19. King era considerado de vários grupos de risco, não só pela idade avançada, mas também por ser diabético e ter batalhado com problemas oncológicos no pulmão e na próstata. Além disso, tinha sofrido um ataque cardíaco em 1987 e um enfarte em 2019.

O apresentador foi distinguido com dois prémios Peabody, um pelo seu trabalho na rádio, em 1982, e outro dez anos mais tarde, bem como um Emmy pelas suas marcantes entrevistas no programa que foi transmitido na CNN de 1985 a 2010, o “Larry King Live”. O programa passaria depois a ser transmitido através da Hulu e da RT America. Frequentemente apresentando-se nos seus típicos suspensórios, a sua carreira começara numa rádio local da Florida nos anos 50, tendo alcançado a fama com o “The Larry King Show”, programa de rádio iniciado em 1978 e que contava com transmissão nacional.

“É com profundo pesar que a Ora Media anuncia a morte de nosso co-fundador, apresentador e amigo Larry King, que morreu esta manhã aos 87 anos no Centro Médico Cedros Sinai de Los Angeles”, lê-se no comunicado publicado na sua conta oficial de Facebook.

[notícia atualizada às 13h57]