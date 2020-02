Informações contraditórias sobre saúde de médico que denunciou o coronavírus. Afinal está em estado crítico

As notícias nos sites chineses, que depois se difundiram nos meios nacionais e internacionais, davam conta que Li Wenliang, o médico chinês que alertou para a propagação do vírus em dezembro, teria morrido esta quinta-feira vítima do surto mortal de coronavírus. No entanto, informações mais recentes dão conta que Wenliang se encontra afinal em estado crítico.

O médico Wenliang alertou, nas redes sociais, para uma possível epidemia contagiosa realçando que seriam necessárias medidas urgentes para combater as bactérias.

O médico chinês trabalhava como oftalmologista no hospital central de Wuhan, e alertou os colegas médicos relativamente a uma possível propagação a 30 de dezembro. Posteriormente ao aviso, a polícia abordou o oftalmologista e pediu para que este parasse de divulgar a informação, uma vez que esta força policial queria segredo do que se passava na região.

O oftalmologista divulgou a sua história no site Weibo, quando já se encontrava numa cama de hospital, um mês depois de fazer o alerta. Li Wenliang, de 34 anos, já tinha notado em sete casos de um vírus que inicialmente julgou ser SARS (o vírus que levou a uma epidemia global em 2003), e em dezembro enviou uma mensagem aos colegas para estes usarem roupa de proteção.

Mais tarde, as autoridades pediram ao médico chinês para assinar uma carta onde ficava declarado que este tinha feito “comentários falsos” que “perturbaram severamente a ordem social”. Wenliang foi uma das oito pessoas que a polícia disse que estavam a ser investigadas por “espalhar boatos”, mas mais tarde as autoridades locais pediram desculpas ao jovem médico.

O oftalmologista tornou-se herói nacional e símbolo da luta contra o silêncio do governo. Disse a sites chineses temer retaliações do hospital e que o punissem por “espalhar boatos”, mas sentiu-se aliviado depois do tribunal superior criticar publicamente a polícia. “Acho que deveria haver mais de uma voz numa sociedade saudável e não aprovo o uso do poder público para interferências excessivas”, disse na altura o oftalmologista.

Chinese doctor Li Wenliang, one of the eight whistleblowers in #Wuhan who tried to warn novel #coronavirus outbreak on Dec.30 but was summoned by local police for "spreading rumor ", dies from coronavirus infection on Thurs night, sparking national grief pic.twitter.com/WZkuynjGxa — People's Daily, China (@PDChina) February 6, 2020