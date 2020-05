Mortes em Espanha continuam a aumentar mas novos infetados diminuíram

Espanha regista um total de 27.104 mortes vítimas do novo coronavírus, somando 184 óbitos aos números de ontem, avança o Ministério da Saúde espanhol. Ao todo, o país conta com 228.691 casos de infeção confirmados como o novo coronavírus, mais 439 novos infetados face aos números divulgados esta terça-feira.

O valor divulgado esta quarta-feira, 13 de maio, representa um ligeiro aumento no número de óbitos diários face ao dia de ontem, quando se registaram 176 mortes.

Desde o início da pandemia, 140.823 pessoas já recuperaram do vírus, mais 1.303 do que no dia de ontem. O novo coronavírus já matou mais de 287 mil pessoas em todo o mundo.

Madrid é a região que regista mais infetados e mais mortes, com um total de 65.269 pessoas infetadas e 8.760 mortos, seguindo-se a Catalunha com 55.280 infetados e 5.692 mortes.

Entre as comunidades autónomas que fazem fronteira com Portugal, Castela e Leão apresentam 18.105 infetados e 1.919 mortes, Andaluzia regista 12.317 infetados e 1.332 mortos, Galiza conta com 9.301 infetados e 597 mortos e a Estremadura tem 2.919 infetados e 489 mortes.

Mais de mil milhões de euros de perdas

A Comunidade de Madrid estimou uma perda económica na ordem de mil milhões de euros para a região por não ter passado para a segunda fase do plano de desconfinamento criado pelo governo de Pedro Sánchez. Anteriormente, algumas cidades já tinham pedido autonomia para avançar sozinhos para as próximas fases de desconfinamento.

Os líderes da região de Madrid estimam que esta perda económica corresponda a meio ponto do PIB regional de Madrid. Este cálculo foi realizado pelo vice-presidente da região, Ignacio Aguado, após uma reunião com o governo, no qual foi abordada a solicitação a mudança da decisão da abertura dos negócios empresariais do Conselho de Saúde para o Ministério da Saúde.

A Comunidade madrilena pediu para começar a fase um já a partir da próxima segunda-feira, 18 de maio, com a reabertura de muitos negócios, com o compromisso do uso obrigatório de máscaras em locais fechados.