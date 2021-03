Mortes em lares de idosos caíram 98% este mês, informa ministra do Trabalho

Numa altura em que o país contabiliza mais de 827 mil pessoas com a primeira toma da vacina e 341 mil pessoas totalmente vacinadas, Ana Mendes Godinho dá conta que se registou, este mês, um decréscimo no número de surtos e de óbitos em estruturas residenciais para idosos (ERPI) desde o início da pandemia. Este valor surge cerca de dois meses depois da campanha de vacinação nas ERPI ter arrancado, a 4 de janeiro.

Embora ainda não existam dados oficiais sobre a relação entre a imunização, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social anunciou, esta quarta-feira, numa audição na Comissão de Trabalho e Segurança Social, que se registou em março um decréscimo de 75% no número de surtos em ERPI e ainda uma quebra de 98% no número de mortes.

Ao todo, de acordo com os dados divulgados pela Direção-Geral de Saúde (DGS), existem 104,011 mil pessoas com mais de 80 anos, ou 16%, com a vacinação completa, enquanto que 349 mil, ou 53%, tem agora a primeira dose administrada. Já em termos de pessoas entre os 65 e os 79 anos, a DGS dá conta de 75 mil pessoas com a primeira toma e 32 mil com as duas.

“Esta foi a semana [8 a 15 de março] em que tivemos menos óbitos nos lares desde de que a pandemia começou”, informou a responsável. “Isto é fruto deste trabalho colectivo que tem sido feito e do grande programa de testagem” elaborado pelas autoridades de saúde e pelo Governo.

“Tenho de agradecer especialmente a todos os que têm estado a dedicar a sua vida aos outros e todos os que trabalham no setor social estão diariamente a proteger os outros”, disse Ana Mendes Godinho, sublinhando que nos últimos anos o Governo triplicou a despesa com os acordos de cooperação com o setor social.

De acordo com dados da DGS disponibilizados pelo Executivo, a 9 de março havia 152 surtos activos em lares, uma redução de cerca de 45% face aos 275 que se contavam na semana anterior. Ao mesmo tempo, registou-se, nesse período, registo de casos de infecção em 267 lares, menos 44 que na semana anterior (uma descida de 14,5%).