Mota-Engil e Altri arrastam PSI20 para ‘maré vermelha’ europeia

O principal índice bolsista português, PSI 20, encerrou a sessão desta terça-feira a desvalorizar 0,67%, para 5.275,60 pontos, seguindo a tendência vermelha europeia.

Apenas duas cotadas portuguesas escaparam ao ‘mar’ vermelho. A petrolífera Galp valorizou 0,14%, para 14,37 euros. A maior subida foi verificada pela Ibersol (1,01%), para 8,04 euros.

A afundar a bolsa nacional estiveram a Mota-Engil, que caiu 2,02%, para 2,23 euros e a ALTRI, que desceu 1,99%, para 7,13 euros.

Em terrenos negativos estiveram também a Sonae Capital (1,78%), para 0,88 euros e a energética EDP (1,19%), para 3,47 euros.

A papeleira Navigator depreciou 0,82%, para 4,12 euros no dia em que os acionistas da empresa aprovaram o pagamento de 23 milhões de euros aos seus trabalhadores, numa assembleia geral onde foi também aceite pela maioria dos acionistas o pagamento de um dividendo de 0,27 euros por ação, num total de 200 milhões de euros a distribuir pelos acionistas.

Esta assembleia geral foi também a última de Diogo da Silveira na presidência da papeleira após anunciar a sua saída no passado dia 13 de fevereiro. O gestor deixa a companhia detida pela Semapa, fundada por Pedro Queiroz Pereira, após alcançar um aumento dos lucros em 8% para os 225 milhões de euros no ano de 2018.

“Após uma abertura na generalidade em baixa os principais índices de ações ainda chegaram a negociar em território de ganhos, mas o corte das projeções económicas por parte do Fundo Monetário Internacional (FMI) acabou por levar a uma reação negativa por parte dos investidores e levar as bolsas europeias a encerrarem no vermelho” explica Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.

Na Alemanha, o DAX desceu 0,92%, no Reino Unido, o FTSE 100 caiu 0,36%, o francês CAC 40 desvalorizou 0,65%, o holandês AEX depreciou 0,47%. Em Espanha, o IBEX35 desceu 0,30% e o italiano FTSE MIB caiu 0,48%.

A cotação do barril de Brent caiu 0,53%, para 70,72 dólares, enquanto a cotação do crude WTI desceu 0,53%, para 64,06 dólares por barril.

No mercado cambial o euro valorizou 0,19%, para 1,12 dólares.