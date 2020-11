MotoGP acelera para Portimão e traz impacto até 25 milhões de euros. Hoje há “Jogo Económico”

A Liga portuguesa tem sete jogadores na lista dos 30 futebolistas mais valiosos que atuam fora das Big5. Saiba nesta edição quem são os 7 magníficos avaliados pelo site Transfermarkt. Este vai ter o tema da primeira parte do programa, que vai ainda abordar o impacto das vacinas nos mercados e de que forma beneficiam os clubes cotados em bolsa.

Após o intervalo vamos acelerar até Portimão para analisar o regresso do MotoGP a Portugal, oito anos depois da última prova no nosso país. Prova terá um impacto económico situado entre os 20 e os 25 milhões de euros. Esta semana, contamos com o testemunho de Jorge Pessanha Viegas, o português que lidera a Federação Internacional de Motociclismo e que, em 2000, assinou o contrato que permitiu a vinda do MotoGP a Portugal pela primeira vez.

O programa ‘Jogo Económico’ é um espaço de debate sobre a economia do desporto da autoria e com a moderação de José Carlos Lourinho, editor do “Jornal Económico” e que conta com um painel de residente constituído por Shrikesh Laxmidas, diretor-adjunto do JE, Leonardo Ralha, sub-diretor do JE, o jornalista João Marcelino e o economista e ex-futebolista Diogo Luís.

Edição desta semana vai para o ar esta sexta-feira a partir das 19h00 no site e nas redes sociais do JE e no canal “A Bola TV”.