Motorista do autocarro que teve acidente no Caniço já saiu do hospital

O motorista do autocarro que teve o acidente na freguesia do Caniço, na Madeira, já teve alta hospitalar. O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) informou que o homem saiu do hospital medicado e com orientação para ser seguido nas especialidades de ortopedia, psicologia e psiquiatria, já com consultas médicas agendadas.

Neste momento, no hospital apenas mantém-se a guia turística que seguia também no autocarro, depois de ter realizado uma segunda intervenção cirúrgica. O SESARAM informa que a guia está a “evoluir favoravelmente”.

A cidadã alemã que ainda estava no Hospital Central do Funchal já foi também transportada para o seu país de origem.

O acidente aconteceu a 17 de abril e fez 29 vítimas mortais e 27 feridos.