Motoristas de carga geral ameaçam “caos muito maior” por não serem incluídos nas negociações com patrões

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) ameaça avançar com greve, caso não seja incluído nas negociações desta segunda-feira entre os motoristas de matérias perigosas e os patrões. Os motoristas de carga geral dizem ser “injusto” que não sejam chamados para negociações por não terem participado na última greve e ameaçam deixar o país “num caos muito maior”.

“As pessoas têm de ter em atenção o caos a que o país chegou com a greve do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) em que 800 trabalhadores paralisaram o país e provocaram o caos”, afirmou o presidente do sindicato, Jorge Cordeiro, em declarações à rádio TSF, notando que se avançarem com greve “então o país chega a um caos muito maior”.

Jorge Cordeiro lembra que este sindicato não representa apenas os motoristas de matérias perigosas e que, em caso de paralisação, “além de combustíveis nas bombas, vai deixar de haver comida nos supermercados, roupas”, entre outras coisas.

Ao Jornal Económico, Anacleto Rodrigues, porta-voz do SIMM, já tinha afirmado a 18 de abril que “se a postura da Associação Nacional dos Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) não se alterar”, o SIMM seria “o próximo sindicato a avançar para uma greve”. O SIMM, na altura, mostrou-se disponível para se juntar à greve dos motoristas de matérias perigosas, mas entretanto a greve acabou, com acordo entre o SNMMP e os patrões.

As negociações entre o SNMMP e a ANTRAM começam esta segunda-feira. O sindicato dos motoristas de matérias perigosas exigem melhores salários e condições de trabalho, na sequência da greve que afetou a distribuição de combustíveis de norte a sul do país.

O sindicato dos motoristas de carga geral conta com mais de 800 associados e, em caso de greve, Anacleto Rodrigues nota que esta abrangerá toda a tipologia de transportes de carga geral, desde o frio (produtos frescos como legumes e frutas), passando pelas lonas (água, cerveja, leite e outro tipo de alimentos) até aos contentores (congelados, por exemplo).