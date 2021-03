Movimento de Defesa da Vida apoiou mais de 600 crianças em 2020

O Movimento de Defesa da Vida (MDV), instituição sem fins lucrativos que preserva os valores da família e atua na proteção de crianças em risco, apoiou um total de 434 famílias durante o ano passado e ajudou 611 crianças a encontrarem um espaço seguro e de tranquilidade junto dos seus familiares.

O confinamento e a pandemia, que assolou a vida de todos os portugueses, provocou uma quebra forte na economia e o desemprego de muitos portugueses, “levou a um desafio maior por parte das instituições de solidariedade, para conseguir dar resposta aos pedidos que surgiam um pouco por todo o país”.

“Apesar dos efeitos da pandemia, instituição de solidariedade social continuou a trabalhar para apoiar famílias no ano passado, numa altura em que um novo confinamento desafia a estabilidade familiar dos portugueses”, diz o movimento em comunicado.

“O Movimento de Defesa da Vida sofreu constrangimentos fortes na sua atuação em tempo de pandemia. A impossibilidade de apoiarmos, como até então com proximidade e presencialmente as famílias criou desafios à intervenção mais direta junto de todos os elementos do agregado familiar, tornando-se imperativo arranjarmos outras formas, mais criativas de chegar, sobretudo, as crianças e jovens nessa fase”, diz em comunicado Mariana Mira Delgado, membro da comissão executiva do MDV.

“Reinventamo-nos e, seja através de videochamadas ou de contactos telefónicos mais frequentes, conseguimos que não deixassem de sentir que estávamos lá, à distância de um clique, a qualquer hora. E isso resultou no apoio a mais de 400 famílias e mais de 600 crianças, durante todo o ano”, acrescenta.

Para continuar a desempenhar o papel de apoio a famílias um pouco por todo o país, o MDV está a desenvolver uma campanha de consignação do IRS (0,5%) que, todos os anos, é uma ajuda importante na realização de todas as atividades da associação.