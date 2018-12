MPT Madeira pede mais proactividade do Tribunal de Contas na Frente Mar

O MPT Madeira revelou não estar surpreendido com os sucessivos prejuízos apresentados pela Frente Mar, uma empresa municipal que no entender do partido tem sido mal gerida e se encontra falida, pedindo ao Tribunal de Contas que seja mais proactivo relativamente a este dossier.

O partido mostrou preocupação pelos vários administradores que a Frente Mar tem tido, e pelo facto de “nunca se ter pedido” para se fazer uma auditoria às contas da empresa.

“Isto leva-nos a suspeitar que muita coisa que se faz nesta empresa tem contornos de grande ilegalidade e por isso têm medo de expor as suas contas aos munícipes do Funchal”, alerta o Partido da Terra.

O Partido da Terra diz que a empresa municipal “já deu lucro e foi até um bom exemplo” de gestão, o que leva o MPT a questionar o motivo de se ter passado de lucros a prejuízos com mais recursos disponíveis.

“A única justificação é que a empresa municipal Frente Mar serve de máscara para os devaneios que imperam na Câmara Municipal do Funchal. a Frente Mar é um ninho de emprego para Job for de Boys, onde se pagam salários acima da média para satisfazer a clientela. temos a absoluta certeza que existe uma fraudulenta má gestão nesta empresa municipal”, acusa o MPT.

O partido pede que o Tribunal de Contas seja mais proactivo.