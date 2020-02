MSC Cruzeiros garantiu mais 20% de passageiros em Portugal

A MSC Cruzeiros anunciou hoje, dia 6 de fevereiro, após auditoria anual, que terminou o ano de 2019 com um total de 35.901 passageiros, um número superior ao do ano anterior, com 29.748 passageiros, o que corresponde a um aumento de 20,7% face ao ano de 2018.

Segundo o ‘MSC Market Intelligence Cruise Monitor’, “a quota de mercado da companhia em Portugal teve assim um aumento de 5%, atingindo deste modo cerca de 46,2% no mercado português”.

Eduardo Cabrita, Director Geral da MSC Cruzeiros em Portugal, afirma que: “como parte do grupo internacional MSC, a MSC Cruzeiros em Portugal – única com escritório próprio aberto no mercado português – é anualmente auditada por uma das principais ‘big4’ – a KPMG”.

“Assim, é com grande satisfação que nos últimos anos temos alcançado o maior número de portugueses que alguma vez já viajaram com uma companhia de cruzeiros e que em 2019 registámos um dos maiores crescimentos até hoje em Portugal. Atingimos todos os objetivos previstos para este ano, somos líderes de mercado pelo sétimo ano consecutivo em Portugal e continuamos a inovar seja em novos destinos, portos e rotas – como a abertura da Ocean Cay ou o lançamento da nossa quarta volta ao mundo em 2022, permitindo aos portugueses que já fizeram cruzeiros optarem cada vez mais por novos itinerários. Uma vez mais considero também importante destacar que a nossa posição, bem como estes resultados, que irão continuar a crescer sustentadamente, não seriam possíveis sem o magnífico empenho e dedicação da equipa da MSC Cruzeiros Portugal, que trabalha diariamente para um objectivo comum”, adiante este responsável.

Para Eduardo Cabrita, “o aumento da nossa capacidade com o lançamento de novos navios, assim como a presença da companhia com escritório próprio em mais de 80 países tem sido bastante importante para o crescimento da MSC Cruzeiros em todos os países onde opera, possibilitando-nos disponibilizar mais e novos itinerários, o que nos tem permitido diversificar a oferta, fidelizar e atrair cada vez mais viajantes”.

“Neste sentido, 2019 foi, uma vez mais, um ano extremamente positivo, de orgulho e crescimento para nós. Com os recentes anúncios feitos no início deste ano para a encomenda de dois novos protótipos, a companhia verá um aceleramento ainda maior ao nível da capacidade e aumentará a sua frota para um total de 39 navios, até 2030”, garante aquele responsável

Segundo a MSC Cruzeiros Portugal, “os itinerários mais procurados pelos portugueses continuam a ser os do Mediterrâneo e do Norte da Europa, sendo os cruzeiros com saídas e chegadas a Barcelona, Veneza, Kiel ou Copenhaga os mais vendidos”.

Destinos como as Caraíbas ou os itinerários pelos Emirados Árabes Unidos “têm vindo a ter cada vez mais peso nos últimos anos e são cada vez mais procurados pelo seu clima e exotismo, potenciando um crescimento da MSC Cruzeiros, que se verifica cada vez maior também no Inverno”.

“Além disso, as saídas e chegadas aos portos portugueses (cerca de 12% do total dos passageiros) continuam a ser uma grande aposta da companhia, que apresentou novamente em 2019 uma operação com saída e chegada a Lisboa entre Setembro e Novembro, a bordo do ‘MSC Preziosa’, um navio com capacidade para cerca de quatro mil passageiros”, acrescenta o referido comunicado.

“Este ano, prevemos continuar a crescer a todos os níveis, especialmente na Europa, onde predomina o nosso ‘core business’ e onde somos a companhia número um, mas também cada vez mais com itinerários diversificados que caracterizam esta empresa global. Com 17 navios actualmente na nossa frota, 12 deles a navegar no Mediterrâneo durante o Verão, mais três do que na temporada anterior, e com a inauguração do ‘MSC Virtuosa’ no final de Outubro, teremos um total de 18 navios a navegar por todo o mundo em 2020″, garante Eduardo Cabrita.

O diretor geral da MSC Cruzeiros para Portugal assegura ainda que “este ano continuaremos com a aposta nos cruzeiros portugueses, com partidas e chegadas a Lisboa a bordo do ‘MSC Splendida’ entre Setembro e Novembro, e ainda com a nossa operação de cruzeiros com embarque/desembarque no Funchal a bordo do ‘MSC Poesia’, entre Outubro e Novembro”.

Para além dos embarques em portos nacionais, a MSC Cruzeiros Portugal disponibiliza uma oferta que inclui pacotes especiais de cruzeiro, com voos e ‘transfers’ incluídos, com voos para dez cidades em todo o mundo, tais como Veneza, Copenhaga, Dubai, Miami, Barcelona e Hamburgo, entre outras.

“A nossa tentativa é chegar cada vez mais perto dos agentes de viagens e fazer com que os nossos parceiros confiem plenamente em nós, tendo todas as ferramentas e possibilidade de partir imediatamente para a próxima venda”, concluiu Eduardo Cabrita.