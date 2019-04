Município do Funchal concede apoio de 115 mil euros a Bombeiros Voluntários Madeirenses

O município do Funchal concedeu um apoio de 115 mil euros aos Bombeiros Voluntários Madeirenses. O presidente da autarquia referiu que o apoio financeiro visa assinalar a importância que a corporação tem para a cidade e o papel que os bombeiros desempenham na segurança da capital madeirense.

“A Proteção Civil da cidade, e a segurança de pessoas e bens, é uma responsabilidade desta Câmara, e é por isso que temos na nossa orgânica interna os Bombeiros Sapadores do Funchal. A cidade tem a sorte de também poder contar, no entanto, com os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que são determinantes para a proteção da cidade, e a própria história da corporação, confunde-se com a história do Funchal”, disse Paulo Cafôfo, presidente da autarquia do Funchal, durante a assinatura do protocolo.

O autarca abordou ainda a “excelente coordenação” entre os bombeiros sapadores e os voluntários, e destacou ainda a importância da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Madeirenses em termos do seu trabalho de “solidariedade social e ação cívica, junto da população que serve e protege”.