Município do Funchal disponibiliza 1,1 milhões de euros para instituições

O município do Funchal aprovou, em reunião de Câmara, a atribuição de 1,1 milhões de euros para 212 instituições desportivas, culturais, sociais e de protecção civil.

“É um aumento de 75 associações em comparação com o ano anterior”, explicou Miguel Gouveia, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal.

Para as iniciativas culturais promoverem iniciativas de interesse público estão alocados 444 mil euros, disse o autarca, enquanto que para as desportivas e sociais vão ser disponibilizados cerca de 200 mil euros.

“Para actividades de protecção civil o apoio será de cerca de 100 mil euros”, acrescentou Miguel Gouveia.

“Para além de receberem este apoio financeiro da autarquia, possam exercer iniciativas no concelho do Funchal nestas áreas de interesse do município, e ao interesse dos munícipes”, vincou o autarca.