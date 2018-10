Murdoch na Tesla? Musk responde (por tweet) ao Financial Times: “Incorrecto”

O presidente-executivo da 21st Century Fox, James Murdoch, é o principal candidato a substituir Elon Musk enquanto líder da Tesla, segundo escreveu esta quarta-feira o “Financial Times”. Porém, o ainda CEO da multinacional norte-americana recorreu ao Twitter para garantir que o filho mais novo do magnata dos media não será o seu sucessor. Através de um tweet na página do jornal britânico, Elon Musk respondeu à notícia de forma pragmática: “Isso é incorreto”.

A Tesla tem até ao próximo dia 13 de novembro para nomear um chairman independente, conforme ficou acordado com os responsáveis da própria empresa, com Elon Musk e com as autoridades dos Estados Unidos. Desde meados de setembro que fabricante automóvel norte-americana está debaixo do radar dos reguladores. A multinacional começou a ser investigada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América devido às declarações que Elon Musk fez na rede social Twitter sobre retirar a empresa da bolsa e adiantar que teria um fundo interessado na compra.

Até o multimilionário Richard Branson já se mostrou publicamente preocupado com as recentes atitudes do ainda fundador da Space X. O número um da Virgin disse esta semana, numa entrevista à CNBC, que precisa de tempo para si mesmo, “para a sua saúde e para a sua família”, sugerindo que deveria largar as redes sociais e descansar mais. “Ele é uma pessoa maravilhosamente criativa, mas não deve andar a dormir muito”, frisou.

This is incorrect — Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2018