Museu de História Natural reabre no verão

O Museu de História Natural, no Funchal, vai reabrir este verão, disse Miguel Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

O autarca referiu que a primeira fase das obras ao edifício do museu estão concluída no verão, durante a iniciativa da autarquia Presidências Abertas, que pretende visitar todas as freguesias do concelho do Funchal.

A segunda fase da obra, pretende trazer ao museu “um novo conteúdo museológico com novas atrações” para os 15 mil visitantes anuais que o Museu recebe, funchalenses ou turistas, referiu o autarca.

Miguel Gouveia sublinha que a autarquia efectuou uma candidatura ao Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR), para financiamento do orçamento 1,5 milhões de euros, para a segunda fase da obra ao museu.

“Estando o Madeira 14-20 com um excedente de cerca de 4 milhões de euros e tendo sido tornado público que esse valor seria canalizado por exemplo para o Museu do Romantismo, que tanto quanto sabemos já foi financiado pelo Fundo de Turismo, o Município do Funchal também manifesta a intenção de pretender ver a 2ª fase desta obra financiada por esse excedente”, disse o autarca.

O autarca disse ainda que uma das prioridades, nestas obras ao museu, passa por dotar os edifícios camarários de “acessibilidade à mobilidade reduzida” e tendo em conta que se trata de um edifício antigo, e a capacidade da infraestrutura para a instalação de um elevador, “estas obras representam uma abordagem complexa, a par dos passos largos que Município tem dado em prol do acesso de todos à cultura, traduzindo-se um investimento de mais de 1 milhão de euros”.