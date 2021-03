Daqui a cerca de dois anos, talvez menos, dependendo de como evolui a pandemia de Covid-19 em Portugal (e também nos restantes países) deverá nascer na zona nobre de Lisboa um novo museu, o primeiro da capital dedicado ao vinho do Porto, particularmente destinado aos turistas que normalmente a demandam em tempos não confinados.

Esta iniciativa é fruto do investimento da The Fladgate Partnership, detentora de diversas marcas de vinho do Porto, como a Taylor’s, Croft, Fonseca e Krohn. As obras já estão em marcha há vários meses, tendo-se iniciado em plena pandemia, em 2020, mas, por isso mesmo, as condicionantes são muitas, devido à situação sanitária que atravessamos, mas também em função da burocracia imanente ao país, que em casos destes, faz depender em muito a conclusão dos trabalhos de variadíssimos licenciamentos emanados de diversas instituições.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor