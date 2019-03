“Música a Norte” arranca este sábado em São Vicente

Este sábado, dia 9 de março, pelas 20h, na Igreja Matriz de São Vicente vai ter lugar o primeiro de quatro concertos que integram o Ciclo de Música Barroca “Música a Norte”.

Este ciclo “preenche os objetivos a que nos propomos através das Comemorações dos 600 Anos, quer do ponto de vista da promoção dos nossos bens e ativos culturais e do nosso património cultural móvel e imóvel, quer ao nível da maior e necessária valorização da Madeira no seu todo”, sublinha a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço. A Secretária salienta ainda que estas ações devem servir para reforçar a oferta cultural junto da população mas, também, para potenciar a captação de novos fluxos turísticos.

O nome “Música do Norte” decorre da circunstância de todo este evento ser apresentado na costa norte da Madeira. Depois de São Vicente, Porto Moniz, Ponta Delgada e Santana também vão ter um programa centrado sobre a música sacra, na época da Quaresma, com obras que foram compostas para este período.

Vai poder ouvir obras de compositores internacionais como o Sabat Mater de Pegorlesi, salve Regina de Alessandro Scarlatti, interpretadas pela Orquestra Barroca de Mateus, que se apresenta pela primeira vez na Madeira e em instrumentos da época.