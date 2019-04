Na Calheta “uma pessoa pode poupar até mil euros por ano” nos passes sociais, diz Josefina Carreira

A deputada do PSD Josefina Carreira esteve esta sexta-feira na Calheta, onde fez questão de enaltecer a medida de redução do preço dos passes sociais: “no caso da Calheta uma pessoa pode poupar até mil euros por ano, e se estivermos a falar de uma família de quatro pessoas em que todos utilizem os transportes públicos essa poupança pode chegar aos 4 mil euros”.

Na Calheta, um passe mensal normal entre este concelho e o Funchal custava cerca de 130 euros e agora passa a custar 40 euros, enquanto um passe de estudante neste mesmo percurso custava cerca de 120 euros e agora passa a custar 16 ou 30 euros, conforme o estudante seja ou não beneficiário de ação social, salientou a deputada do PSD.

“Estamos a falar de uma redução de 70% no valor dos passes, ou seja, menos 90 euros por mês”, observou Josefina Carreira.

A deputada refere que esta é uma “medida estruturante” para a Madeira, seja do ponto de vista ambiental ou da mobilidade, mas sobretudo do ponto de vista social, já que representa uma grande poupança para as famílias madeirenses.

“Esta medida que abrange todos os concelhos da Madeira tem um impacto especial nos concelhos mais afastados do Funchal”, sublinha a social-democrada, “por um lado porque é onde se verificam mais dificuldades de mobilidade e por outro porque é onde as reduções são mais significativas”, dando o exemplo do concelho da Calheta.

Josefina Carreira refere que esta iniciativa “é mais uma prova” de que a área social “tem sido a prioridade deste Governo e do PSD”, tal como prova também “que o Governo Regional investe em todos os concelhos sem exceção”, com uma “atenção especial” para os concelhos mais afastados dos centros urbanos, como é a Calheta, lembrando que os investimentos do Governo da Madeira neste concelho na área da mobilidade, “seja através da recuperação das vias existentes, seja através das novas acessibilidades e agora também com esta medida muito importante que é a redução dos passes sociais”.

A deputada do PSD relembra ainda que o passe social é gratuito para crianças até aos 12 anos, seja dentro ou fora do concelho, tal como para pessoas com pensão de até 240 euros.